توكنوميكس Morph AI (MORPHAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Morph AI (MORPHAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Morph AI (MORPHAI) Morph AI is a platform that transforms influencer marketing by helping users create and manage AI-powered virtual influencers. With tools like face-swapping, voice synthesis, and lip-syncing, anyone can build unique digital personas without expensive equipment or expertise. It’s designed to simplify content creation and unlock new opportunities in the growing $45 billion influencer industry in upcoming global era. الموقع الرسمي: https://www.morphai.io/ اشتر MORPHAI الآن!

توكنوميكس Morph AI (MORPHAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Morph AI (MORPHAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 535.89K $ 535.89K $ 535.89K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 535.89K $ 535.89K $ 535.89K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2576 $ 0.2576 $ 0.2576 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00438391 $ 0.00438391 $ 0.00438391 السعر الحالي: $ 0.00536482 $ 0.00536482 $ 0.00536482 معرفة المزيد عن سعر Morph AI (MORPHAI)

توكنوميكس Morph AI (MORPHAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Morph AI (MORPHAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MORPHAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MORPHAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MORPHAI، استكشف السعر المباشر لتوكن MORPHAI!

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