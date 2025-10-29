معلومات سعر Monkey The Picasso (MONKEY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0055935$ 0.0055935 $ 0.0055935 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -4.97% تغير السعر (7 أيام) +8.59% تغير السعر (7 أيام) +8.59%

سعر Monkey The Picasso (MONKEY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MONKEY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMONKEY على الإطلاق هو $ 0.0055935، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MONKEY -0.10% على مدار الساعة الماضية، -4.97% على مدار 24 ساعة، و +8.59% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Monkey The Picasso (MONKEY)

القيمة السوقية $ 23.17K$ 23.17K $ 23.17K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.90K$ 23.90K $ 23.90K إمداد دورة التداول 949.82M 949.82M 949.82M إجمالي العرض 979,691,459.36355 979,691,459.36355 979,691,459.36355

القيمة السوقية الحالية لـ Monkey The Picasso هي $ 23.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MONKEY يبلغ 949.82M، مع إجمالي عرض 979691459.36355. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.90K.