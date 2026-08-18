سعر MongCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع MongCoin (MONG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MONG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MONG.

يحتل MongCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 309,707، مع عرض متداول قدره 690.00T MONG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MONG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MONG بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و+1.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MongCoin (MONG)

القيمة السوقية $ 309.71K$ 309.71K $ 309.71K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 309.71K$ 309.71K $ 309.71K إمداد دورة التداول 690.00T 690.00T 690.00T إجمالي العرض 690,000,000,000,000.0 690,000,000,000,000.0 690,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MongCoin هي $ 309.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MONG يبلغ 690.00T، مع إجمالي عرض 690000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 309.71K.