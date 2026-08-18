سعر Moltifi اليوم

السعر المباشر لمشروع Moltifi (MOLTIFI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOLTIFI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MOLTIFI.

يحتل Moltifi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 369,994، مع عرض متداول قدره 1.00B MOLTIFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOLTIFI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MOLTIFI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.98.

معلومات سوق Moltifi (MOLTIFI)

القيمة السوقية $ 369.99K$ 369.99K $ 369.99K الحجم (24 ساعة) $ 5.98$ 5.98 $ 5.98 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 369.99K$ 369.99K $ 369.99K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Moltifi هي $ 369.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.98. العرض المتداول لـ MOLTIFI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 369.99K.