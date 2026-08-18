سعر Moltask (MOLTASK)
السعر المباشر لمشروع Moltask (MOLTASK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOLTASK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MOLTASK.
يحتل Moltask حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 51,375، مع عرض متداول قدره 1.00B MOLTASK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOLTASK بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.
على المدى القصير، تحرك MOLTASK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.
القيمة السوقية الحالية لـ Moltask هي $ 51.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOLTASK يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.38K.
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0.00%
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خلال اليوم، كان سعر Moltask مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moltask مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moltask مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moltask مقابل USD هو -- .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|0.00%
|90 يوم
|--
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في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Moltask نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ما هو سعر Moltask (MOLTASK) اليوم؟
السعر المباشر هو $، مما يعكس حركة سعرية خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة --%. يتم إعادة حساب هذا الرقم كل بضع ثوانٍ ليعكس التداول في الوقت الحقيقي عبر الأسواق العالمية.
كم عدد رموز MOLTASK المتداولة؟
يبلغ المعروض المتداول من MOLTASK 1000000000.0، وهو يمثل الكمية المحتفظ بها حاليًا من قبل الجمهور. يؤثر المعروض المتداول على تحديد السعر والقيمة السوقية، خاصةً بالنسبة للأصول الناشئة.
كم عدد الملاك الذين يمتلكون Moltask حاليًا؟
يُقدَّر عدد الملاك الفريدين لـ MOLTASK عبر الشبكات المدعومة بحوالي -- مالكًا. عادةً ما يشير ارتفاع عدد الملاك إلى تزايد اعتماد الأصل واهتمام المستثمرين به على المدى الطويل.
ما هي القيمة السوقية لـ Moltask اليوم؟
تبلغ القيمة السوقية $51375، مما يضع Moltask في المرتبة #6937 عالميًا. تساعد القيمة السوقية المستثمرين على فهم الحجم النسبي والنضج النسبي للأصل مقارنةً بالأسهم الأخرى.
ما مدى نشاط تداول MOLTASK اليوم؟
خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل الرمز $-- من حجم التداول. غالبًا ما ترتبط الكميات الأكبر بسيولة أقوى ومشاركة أكبر للمتداولين.
ما الذي يدفع التحرك الأخير لـ Moltask؟
تتأثر الحركة السعرية الأخيرة بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية بمعنويات السوق وسلوك المستثمرين وأداء الفئة بأكملها ضمن Base Ecosystem,Moltbook and Openclaw-Themed، بالإضافة إلى التحديثات من نظام -- البيئي. كما قد تسهم الأخبار الساخنة أو ارتفاع الاهتمام بالتداول في ذلك أيضًا.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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