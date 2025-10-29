معلومات سعر Modulr (EMDR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 7.68 $ 7.68 $ 7.68 24 ساعة منخفض $ 9.49 $ 9.49 $ 9.49 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 7.68$ 7.68 $ 7.68 24 ساعة مرتفع $ 9.49$ 9.49 $ 9.49 عالية طوال الوقت $ 80.59$ 80.59 $ 80.59 أدنى سعر $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -10.66% تغير السعر (7 أيام) -23.34% تغير السعر (7 أيام) -23.34%

سعر Modulr (EMDR) في الوقت الحقيقي هو $8.47. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EMDR بين أدنى سعر $ 7.68 وأعلى سعر $ 9.49، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEMDR على الإطلاق هو $ 80.59، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 3.24.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EMDR -0.40% على مدار الساعة الماضية، -10.66% على مدار 24 ساعة، و -23.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Modulr (EMDR)

القيمة السوقية $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M إمداد دورة التداول 712.22K 712.22K 712.22K إجمالي العرض 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Modulr هي $ 6.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EMDR يبلغ 712.22K، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.47M.