سعر MOAI (MOAI)
سعر MOAI (MOAI) المباشر لليوم هو USD 0.080697. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.13M. يتم تحديث سعر MOAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MOAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.97K
- تغيير سعر MOAI خلال اليوم هو -4.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.94M
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خلال اليوم، كان سعر MOAI مقابل USD هو $ -0.00419854088962527 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MOAI مقابل USD هو $ -0.0332426368 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MOAI مقابل USD هو $ -0.0328078898 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MOAI مقابل USD هو $ -0.00345784172410913 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00419854088962527
|-4.94%
|30 يوم
|$ -0.0332426368
|-41.19%
|60 يوم
|$ -0.0328078898
|-40.65%
|90 يوم
|$ -0.00345784172410913
|-4.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MOAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.85%
-4.94%
-40.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moai are monolithic human figures carved by the Rapa Nui people on Rapa Nui (Easter Island) in eastern Polynesia between the years 1250 and 1500
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