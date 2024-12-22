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سعر MOAI (MOAI) المباشر لليوم هو USD 0.080697 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.13M . يتم تحديث سعر MOAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MOAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.97K - تغيير سعر MOAI خلال اليوم هو -4.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 99.94M

أداء سعر MOAI (MOAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MOAI مقابل USD هو $ -0.00419854088962527 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MOAI مقابل USD هو $ -0.0332426368 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MOAI مقابل USD هو $ -0.0328078898 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MOAI مقابل USD هو $ -0.00345784172410913 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00419854088962527 -4.94% 30 يوم $ -0.0332426368 -41.19% 60 يوم $ -0.0328078898 -40.65% 90 يوم $ -0.00345784172410913 -4.10%

تحليل سعر MOAI (MOAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MOAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.08124$ 0.08124 $ 0.08124 24 ساعة مرتفع $ 0.088455$ 0.088455 $ 0.088455 عالية طوال الوقت $ 0.392353$ 0.392353 $ 0.392353 تغير السعر (1 ساعة) -1.85% تغير السعر (1يوم) -4.94% تغير السعر (7 أيام) -40.79%

معلومات سوق MOAI (MOAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: