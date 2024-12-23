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سعر Mirrored Ether (METH) المباشر لليوم هو USD 3.27 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 748.28K . يتم تحديث سعر METH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mirrored Ether الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 409.10K - تغيير سعر Mirrored Ether خلال اليوم هو -2.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 228.97K

أداء سعر Mirrored Ether (METH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mirrored Ether مقابل USD هو $ -0.070515309940659 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mirrored Ether مقابل USD هو $ -0.0508200510 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mirrored Ether مقابل USD هو $ +0.9785027010 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mirrored Ether مقابل USD هو $ +0.622130278119078 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.070515309940659 -2.11% 30 يوم $ -0.0508200510 -1.55% 60 يوم $ +0.9785027010 +29.92% 90 يوم $ +0.622130278119078 +23.50%

تحليل سعر Mirrored Ether (METH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mirrored Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.22$ 3.22 $ 3.22 24 ساعة مرتفع $ 3.39$ 3.39 $ 3.39 عالية طوال الوقت $ 5,045.52$ 5,045.52 $ 5,045.52 تغير السعر (1 ساعة) -0.53% تغير السعر (1يوم) -2.11% تغير السعر (7 أيام) -17.70%

معلومات سوق Mirrored Ether (METH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: