سعر MIO اليوم

السعر المباشر لمشروع MIO (MIO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MIO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MIO.

يحتل MIO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 78,571، مع عرض متداول قدره 1.00B MIO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MIO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00158365، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MIO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MIO (MIO)

القيمة السوقية $ 78.57K$ 78.57K $ 78.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 78.57K$ 78.57K $ 78.57K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MIO هي $ 78.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MIO يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 78.57K.