سعر minidev اليوم

السعر المباشر لمشروع minidev (MINI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MINI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MINI.

يحتل minidev حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 95,124، مع عرض متداول قدره 71.20B MINI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MINI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MINI بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و+1.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق minidev (MINI)

القيمة السوقية $ 95.12K$ 95.12K $ 95.12K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 133.61K$ 133.61K $ 133.61K إمداد دورة التداول 71.20B 71.20B 71.20B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ minidev هي $ 95.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MINI يبلغ 71.20B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 133.61K.