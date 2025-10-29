سعر Mike (MIKE)
سعر Mike (MIKE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MIKE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMIKE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MIKE -0.41% على مدار الساعة الماضية، -2.03% على مدار 24 ساعة، و -5.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Mike هي $ 16.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MIKE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.42K.
خلال اليوم، كان سعر Mike مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mike مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mike مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mike مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.03%
|30 يوم
|$ 0
|-17.97%
|60 يوم
|$ 0
|-44.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
Mike the cat is the beloved pet of the Totakeke brothers. With its soft and cute demeanor, it has gained a huge following online and become a much - loved "internet - famous cat". It has a chubby body, and its fluffy fur is as soft as a cloud. Its big, watery eyes always carry an innocent and lively look. Paired with its small, pink nose and whiskers that twitch from time to time, it looks extremely cute. It has a gentle and clingy personality, always loving to follow its owners around or curl up on the sofa for a nap. Occasionally, it playfully chases after a feather toy, and every move it makes exudes a sense of healing. As the cat of the cheems totakeke owner, Mike often appears in various short - videos and photos. Whether it's the serious look of tilting its head to listen to music or the cute expression of comfortably closing its eyes when its owner strokes its fur, all these moments are captured by the camera. With its natural cuteness, these contents spread rapidly on social platforms, often getting tens of thousands of likes, and the comment sections are filled with the love and praise of netizens for it. Mike has broken down language barriers with its cuteness and become a "healing - type idol" that transcends national boundaries, allowing countless people to feel the gentle power of cats in their busy lives.
