معلومات سعر mfercoin (MFER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0043039 $ 0.0043039 $ 0.0043039 24 ساعة منخفض $ 0.00479365 $ 0.00479365 $ 0.00479365 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0043039$ 0.0043039 $ 0.0043039 24 ساعة مرتفع $ 0.00479365$ 0.00479365 $ 0.00479365 عالية طوال الوقت $ 0.263597$ 0.263597 $ 0.263597 أدنى سعر $ 0.00351173$ 0.00351173 $ 0.00351173 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -6.34% تغير السعر (7 أيام) -4.12% تغير السعر (7 أيام) -4.12%

سعر mfercoin (MFER) في الوقت الحقيقي هو $0.00440118. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MFER بين أدنى سعر $ 0.0043039 وأعلى سعر $ 0.00479365، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMFER على الإطلاق هو $ 0.263597، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00351173.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MFER -0.00% على مدار الساعة الماضية، -6.34% على مدار 24 ساعة، و -4.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق mfercoin (MFER)

القيمة السوقية $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,998,066.04 999,998,066.04 999,998,066.04

القيمة السوقية الحالية لـ mfercoin هي $ 4.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MFER يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999998066.04. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.40M.