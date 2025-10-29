معلومات سعر Meter Stable (MTR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.504118 $ 0.504118 $ 0.504118 24 ساعة منخفض $ 0.551532 $ 0.551532 $ 0.551532 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.504118$ 0.504118 $ 0.504118 24 ساعة مرتفع $ 0.551532$ 0.551532 $ 0.551532 عالية طوال الوقت $ 32.69$ 32.69 $ 32.69 أدنى سعر $ 0.181504$ 0.181504 $ 0.181504 تغير السعر (1 ساعة) -2.02% تغير السعر (1يوم) +2.48% تغير السعر (7 أيام) +1.21% تغير السعر (7 أيام) +1.21%

سعر Meter Stable (MTR) في الوقت الحقيقي هو $0.517216. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MTR بين أدنى سعر $ 0.504118 وأعلى سعر $ 0.551532، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMTR على الإطلاق هو $ 32.69، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.181504.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MTR -2.02% على مدار الساعة الماضية، +2.48% على مدار 24 ساعة، و +1.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Meter Stable (MTR)

القيمة السوقية $ 202.60K$ 202.60K $ 202.60K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 202.60K$ 202.60K $ 202.60K إمداد دورة التداول 391.72K 391.72K 391.72K إجمالي العرض 391,721.0 391,721.0 391,721.0

القيمة السوقية الحالية لـ Meter Stable هي $ 202.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MTR يبلغ 391.72K، مع إجمالي عرض 391721.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 202.60K.