استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Meter Stable نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.506407 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Meter Stable نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.531727 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر MTR هو $ 0.558313 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر MTR هو $ 0.586229 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MTR في عام 2029 هو $ 0.615540 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MTR في عام 2030 هو $ 0.646317 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Meter Stable نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 1.0527.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Meter Stable نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 1.7148.