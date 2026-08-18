سعر METAVERSE اليوم

السعر المباشر لمشروع METAVERSE (METAV) اليوم هو $ 0.00154977، مع تغير بنسبة 0.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل METAV الحالي إلى USD هو $ 0.00154977 لكل METAV.

يحتل METAVERSE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,549,769، مع عرض متداول قدره 1.00B METAV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول METAV بين $ 0.00154925 (أدنى) و$ 0.00155983 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.071012، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00127238.

على المدى القصير، تحرك METAV بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 32.23K.

معلومات سوق METAVERSE (METAV)

القيمة السوقية $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M الحجم (24 ساعة) $ 32.23K$ 32.23K $ 32.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ METAVERSE هي $ 1.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 32.23K. العرض المتداول لـ METAV يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.55M.