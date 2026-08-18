سعر memoride اليوم

السعر المباشر لمشروع memoride (MEMORIDE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0,00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEMORIDE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MEMORIDE.

يحتل memoride حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25.189، مع عرض متداول قدره 100,00B MEMORIDE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEMORIDE بين $ 0,0 (أدنى) و$ 0,0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEMORIDE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-%1,70 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق memoride (MEMORIDE)

القيمة السوقية $ 25,19K$ 25,19K $ 25,19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25,19K$ 25,19K $ 25,19K إمداد دورة التداول 100,00B 100,00B 100,00B إجمالي العرض 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

القيمة السوقية الحالية لـ memoride هي $ 25,19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEMORIDE يبلغ 100,00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25,19K.