سعر Memes AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Memes AI (MEMESAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEMESAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MEMESAI.

يحتل Memes AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 90,287، مع عرض متداول قدره 999.86M MEMESAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEMESAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEMESAI بمقدار +0.36% خلال الساعة الماضية و-2.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Memes AI (MEMESAI)

القيمة السوقية $ 90.29K$ 90.29K $ 90.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 90.29K$ 90.29K $ 90.29K إمداد دورة التداول 999.86M 999.86M 999.86M إجمالي العرض 999,858,660.2264516 999,858,660.2264516 999,858,660.2264516

القيمة السوقية الحالية لـ Memes AI هي $ 90.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEMESAI يبلغ 999.86M، مع إجمالي عرض 999858660.2264516. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 90.29K.