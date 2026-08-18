سعر Melvin اليوم

السعر المباشر لمشروع Melvin (MEL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MEL.

يحتل Melvin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,944.89، مع عرض متداول قدره 1.00B MEL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEL بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-3.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Melvin (MEL)

القيمة السوقية $ 18.94K$ 18.94K $ 18.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.94K$ 18.94K $ 18.94K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Melvin هي $ 18.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEL يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.94K.