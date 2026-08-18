سعر MEEP CAT اليوم

السعر المباشر لمشروع MEEP CAT (MEEP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 25.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEEP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MEEP.

يحتل MEEP CAT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,854، مع عرض متداول قدره 998.97M MEEP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEEP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEEP بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و+11.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MEEP CAT (MEEP)

القيمة السوقية $ 21.85K$ 21.85K $ 21.85K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.85K$ 21.85K $ 21.85K إمداد دورة التداول 998.97M 998.97M 998.97M إجمالي العرض 998,967,315.111363 998,967,315.111363 998,967,315.111363

القيمة السوقية الحالية لـ MEEP CAT هي $ 21.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEEP يبلغ 998.97M، مع إجمالي عرض 998967315.111363. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.85K.