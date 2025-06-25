سعر MContent (MCONTENT)
سعر MContent (MCONTENT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 725.90K. يتم تحديث سعر MCONTENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MContent الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر MContent خلال اليوم هو +1.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3,683.22T
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خلال اليوم، كان سعر MContent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MContent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MContent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MContent مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.02%
|30 يوم
|$ 0
|-32.05%
|60 يوم
|$ 0
|-59.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MContent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+1.02%
-21.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MContent is introducing the world’s first digital content market place that aims to build a collaborative content ecosystem with the core purpose of seed funding, incubating and curating film makers and content producers around the World. This platform will create direct financing and investments for deserving content creators, film professionals and media artists who have the talent but not the resources giving them access to global investors as well as a global audience.
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