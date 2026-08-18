سعر Mazze اليوم

السعر المباشر لمشروع Mazze (MAZZE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAZZE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MAZZE.

يحتل Mazze حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 380,395، مع عرض متداول قدره 2.65B MAZZE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAZZE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01012121، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MAZZE بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-8.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 599.71.

معلومات سوق Mazze (MAZZE)

القيمة السوقية $ 380.40K$ 380.40K $ 380.40K الحجم (24 ساعة) $ 599.71$ 599.71 $ 599.71 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 704.57K$ 704.57K $ 704.57K إمداد دورة التداول 2.65B 2.65B 2.65B إجمالي العرض 4,835,697,309.21114 4,835,697,309.21114 4,835,697,309.21114

القيمة السوقية الحالية لـ Mazze هي $ 380.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 599.71. العرض المتداول لـ MAZZE يبلغ 2.65B، مع إجمالي عرض 4835697309.21114. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 704.57K.