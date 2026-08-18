سعر Mayhem Mode اليوم

السعر المباشر لمشروع Mayhem Mode (MAYHEM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAYHEM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MAYHEM.

يحتل Mayhem Mode حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 47,972، مع عرض متداول قدره 1.01B MAYHEM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAYHEM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00143648، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MAYHEM بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-7.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Mayhem Mode (MAYHEM)

القيمة السوقية $ 47.97K$ 47.97K $ 47.97K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 47.97K$ 47.97K $ 47.97K إمداد دورة التداول 1.01B 1.01B 1.01B إجمالي العرض 1,013,843,630.361427 1,013,843,630.361427 1,013,843,630.361427

القيمة السوقية الحالية لـ Mayhem Mode هي $ 47.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAYHEM يبلغ 1.01B، مع إجمالي عرض 1013843630.361427. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 47.97K.