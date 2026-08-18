سعر maxxing اليوم

السعر المباشر لمشروع maxxing (MAXXING) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAXXING الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MAXXING.

يحتل maxxing حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 430,009، مع عرض متداول قدره 999.60M MAXXING. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAXXING بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00748838، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MAXXING بمقدار -0.53% خلال الساعة الماضية و-1.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 38.58K.

معلومات سوق maxxing (MAXXING)

القيمة السوقية $ 430.01K$ 430.01K $ 430.01K الحجم (24 ساعة) $ 38.58K$ 38.58K $ 38.58K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 430.01K$ 430.01K $ 430.01K إمداد دورة التداول 999.60M 999.60M 999.60M إجمالي العرض 999,600,232.715306 999,600,232.715306 999,600,232.715306

القيمة السوقية الحالية لـ maxxing هي $ 430.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 38.58K. العرض المتداول لـ MAXXING يبلغ 999.60M، مع إجمالي عرض 999600232.715306. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 430.01K.