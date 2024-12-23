سعر Maxwell (MAXWELL)
سعر Maxwell (MAXWELL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 84.44K. يتم تحديث سعر MAXWELL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Maxwell الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.92K
- تغيير سعر Maxwell خلال اليوم هو -4.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 951.81M
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خلال اليوم، كان سعر Maxwell مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Maxwell مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Maxwell مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Maxwell مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.25%
|30 يوم
|$ 0
|-87.05%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Maxwell: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.70%
-4.25%
-25.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Maxwell the Cat: the TikTok-famous feline known for wearing a GoPro and stirring up trouble in the neighborhood. Maxwell, the “terror of the streets,” has inspired a community-driven cryptocurrency, $Maxwell, for cat enthusiasts, meme lovers, and crypto adventurers alike. Now, the infamous TikTok cat with 2.4M followers ready to take over Solana. This project is endorsed by the TikTok owner itself.
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