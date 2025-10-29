معلومات سعر maxBTC (MAXBTC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 52,053 $ 52,053 $ 52,053 24 ساعة منخفض $ 157,761 $ 157,761 $ 157,761 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 52,053$ 52,053 $ 52,053 24 ساعة مرتفع $ 157,761$ 157,761 $ 157,761 عالية طوال الوقت $ 172,696$ 172,696 $ 172,696 أدنى سعر $ 48,063$ 48,063 $ 48,063 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -22.32% تغير السعر (7 أيام) +4.33% تغير السعر (7 أيام) +4.33%

سعر maxBTC (MAXBTC) في الوقت الحقيقي هو $113,847. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MAXBTC بين أدنى سعر $ 52,053 وأعلى سعر $ 157,761، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMAXBTC على الإطلاق هو $ 172,696، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 48,063.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MAXBTC +0.16% على مدار الساعة الماضية، -22.32% على مدار 24 ساعة، و +4.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق maxBTC (MAXBTC)

القيمة السوقية $ 227.69K$ 227.69K $ 227.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 227.69K$ 227.69K $ 227.69K إمداد دورة التداول 2.00 2.00 2.00 إجمالي العرض 2.0 2.0 2.0

القيمة السوقية الحالية لـ maxBTC هي $ 227.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAXBTC يبلغ 2.00، مع إجمالي عرض 2.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 227.69K.