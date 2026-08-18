سعر MasterBOT اليوم

السعر المباشر لمشروع MasterBOT ($BOT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $BOT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $BOT.

يحتل MasterBOT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 169,741، مع عرض متداول قدره 999.82M $BOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $BOT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03955195، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $BOT بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و-2.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 145.45.

معلومات سوق MasterBOT ($BOT)

القيمة السوقية $ 169.74K$ 169.74K $ 169.74K الحجم (24 ساعة) $ 145.45$ 145.45 $ 145.45 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 169.74K$ 169.74K $ 169.74K إمداد دورة التداول 999.82M 999.82M 999.82M إجمالي العرض 999,821,300.789224 999,821,300.789224 999,821,300.789224

القيمة السوقية الحالية لـ MasterBOT هي $ 169.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 145.45. العرض المتداول لـ $BOT يبلغ 999.82M، مع إجمالي عرض 999821300.789224. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 169.74K.