سعر MARS4 اليوم

السعر المباشر لمشروع MARS4 (MARS4) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MARS4 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MARS4.

يحتل MARS4 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,057، مع عرض متداول قدره 4.00B MARS4. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MARS4 بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.08957، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MARS4 بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-53.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MARS4 (MARS4)

القيمة السوقية $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.06K$ 22.06K $ 22.06K إمداد دورة التداول 4.00B 4.00B 4.00B إجمالي العرض 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MARS4 هي $ 22.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MARS4 يبلغ 4.00B، مع إجمالي عرض 4000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.06K.