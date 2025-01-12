سعر MARBITZ (BITZ)
سعر MARBITZ (BITZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 740.28K. يتم تحديث سعر BITZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MARBITZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 694.31
- تغيير سعر MARBITZ خلال اليوم هو -0.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر MARBITZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MARBITZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MARBITZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MARBITZ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.81%
|30 يوم
|$ 0
|-16.30%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MARBITZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-0.81%
+5.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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