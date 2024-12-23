سعر Maple (MPL)
سعر Maple (MPL) المباشر لليوم هو USD 16.92. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.29M. يتم تحديث سعر MPL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Maple الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 985.81K
- تغيير سعر Maple خلال اليوم هو +0.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.15M
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خلال اليوم، كان سعر Maple مقابل USD هو $ +0.096893 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Maple مقابل USD هو $ -4.3158216240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Maple مقابل USD هو $ -0.8931205080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Maple مقابل USD هو $ -2.087079935506113 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.096893
|+0.58%
|30 يوم
|$ -4.3158216240
|-25.50%
|60 يوم
|$ -0.8931205080
|-5.27%
|90 يوم
|$ -2.087079935506113
|-10.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Maple: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
+0.58%
-8.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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