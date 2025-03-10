سعر MANYU (MANYU)
سعر MANYU (MANYU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.61K. يتم تحديث سعر MANYU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MANYU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.51K
- تغيير سعر MANYU خلال اليوم هو -31.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 899.05M
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خلال اليوم، كان سعر MANYU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MANYU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MANYU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MANYU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-31.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MANYU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.43%
-31.24%
-81.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet the cutest Chinese Shiba on the internet wanting to make #BSC great again! A meme+Ai+Charity based project our plan is to take over #BSC with our utilities plans and experienced team. In the land of dragons and dumplings, a new meme legend has arrived—Manyu! Inspired by Doge but with a touch of Chinese charm, Manyu is here to bring fortune, fun, and fast gains to the Binance Smart Chain (BSC)! With BSC already dominated by Chinese traders, this pup is ready to ride the next big wave of meme coin madness. Unlike ordinary meme coins, Manyu isn’t just about the woof and bark—it's got deep roots in the culture of prosperity! It embraces the Chinese love for lucky coins, moonshot trades, and community-driven hype. Whether you’re a seasoned crypto degen or just looking for a cute mascot to ape into, Manyu is the perfect blend of meme magic and market momentum! With no taxes, fast transactions, and a strong Chinese backing, Manyu is more than just a fleeting trend—it’s a symbol of bullish energy! Get ready for fireworks, because Manyu is set to explode like a red packet on Lunar New Year! So grab your bags, tighten your seatbelts, and let's send Manyu to the moon!
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