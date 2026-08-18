سعر MangaNow اليوم

السعر المباشر لمشروع MangaNow (MGN) اليوم هو $ 0.08956، مع تغير بنسبة 2.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MGN الحالي إلى USD هو $ 0.08956 لكل MGN.

يحتل MangaNow حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44,779، مع عرض متداول قدره 499.98K MGN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MGN بين $ 0.089556 (أدنى) و$ 0.092019 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 8.56، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.064922.

على المدى القصير، تحرك MGN بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-13.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 111.59.

معلومات سوق MangaNow (MGN)

القيمة السوقية $ 44.78K$ 44.78K $ 44.78K الحجم (24 ساعة) $ 111.59$ 111.59 $ 111.59 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 44.78K$ 44.78K $ 44.78K إمداد دورة التداول 499.98K 499.98K 499.98K إجمالي العرض 499,981.829395 499,981.829395 499,981.829395

القيمة السوقية الحالية لـ MangaNow هي $ 44.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 111.59. العرض المتداول لـ MGN يبلغ 499.98K، مع إجمالي عرض 499981.829395. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.78K.