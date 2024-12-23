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سعر Magpie (MGP) المباشر لليوم هو USD 0.141596 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 57.09M . يتم تحديث سعر MGP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Magpie الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.48K - تغيير سعر Magpie خلال اليوم هو -0.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 403.97M

أداء سعر Magpie (MGP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Magpie مقابل USD هو $ -0.0012926061099931 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Magpie مقابل USD هو $ +0.1112660518 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Magpie مقابل USD هو $ +0.1664917202 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Magpie مقابل USD هو $ +0.06933720723174189 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0012926061099931 -0.90% 30 يوم $ +0.1112660518 +78.58% 60 يوم $ +0.1664917202 +117.58% 90 يوم $ +0.06933720723174189 +95.96%

تحليل سعر Magpie (MGP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Magpie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.139733$ 0.139733 $ 0.139733 24 ساعة مرتفع $ 0.145333$ 0.145333 $ 0.145333 عالية طوال الوقت $ 0.21073$ 0.21073 $ 0.21073 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) -0.90% تغير السعر (7 أيام) -16.70%

معلومات سوق Magpie (MGP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: