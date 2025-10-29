معلومات سعر MacroHard (MHRD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0022009 $ 0.0022009 $ 0.0022009 24 ساعة منخفض $ 0.00253914 $ 0.00253914 $ 0.00253914 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0022009$ 0.0022009 $ 0.0022009 24 ساعة مرتفع $ 0.00253914$ 0.00253914 $ 0.00253914 عالية طوال الوقت $ 0.057629$ 0.057629 $ 0.057629 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) +5.73% تغير السعر (7 أيام) +17.73% تغير السعر (7 أيام) +17.73%

سعر MacroHard (MHRD) في الوقت الحقيقي هو $0.00241055. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MHRD بين أدنى سعر $ 0.0022009 وأعلى سعر $ 0.00253914، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMHRD على الإطلاق هو $ 0.057629، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MHRD -0.24% على مدار الساعة الماضية، +5.73% على مدار 24 ساعة، و +17.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MacroHard (MHRD)

القيمة السوقية $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MacroHard هي $ 2.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MHRD يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.41M.