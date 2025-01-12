سعر Machine Delusions (MDEL)
سعر Machine Delusions (MDEL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 271.04K. يتم تحديث سعر MDEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Machine Delusions الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.64K
- تغيير سعر Machine Delusions خلال اليوم هو -17.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Machine Delusions مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Machine Delusions مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Machine Delusions مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Machine Delusions مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.26%
|30 يوم
|$ 0
|-44.62%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Machine Delusions: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.49%
-17.26%
-43.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project is an AI-powered creative platform with various features: Key Features AI-generated art: Six image style models for generating unique artwork. Animation section: Looping video generation based on image references. HTML playground: Interactive HTML editing and downloading. NFT marketplace: Minting and trading community-created digital assets. Generative 3D models: Experimental feature (in development). About Project Founder: Fillip Isgro Fillip Isgro is a multifaceted creative entrepreneur and AI artist from Toronto, Canada. With 12+ years of design and freelance experience, he excels in diverse fields: Key Expertise Graphic Design Digital Art Animation Music Production Augmented Reality Machine Learning Development Professional Profile Creative Vision Fillip's innovative spirit and passion for AI-generated art drive his projects, aiming to inspire imagination and push boundaries.
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