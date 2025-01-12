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سعر Machine Delusions (MDEL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 271.04K . يتم تحديث سعر MDEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Machine Delusions الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.64K - تغيير سعر Machine Delusions خلال اليوم هو -17.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Machine Delusions (MDEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Machine Delusions مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Machine Delusions مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Machine Delusions مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Machine Delusions مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -17.26% 30 يوم $ 0 -44.62% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Machine Delusions (MDEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Machine Delusions: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00142326$ 0.00142326 $ 0.00142326 تغير السعر (1 ساعة) +1.49% تغير السعر (1يوم) -17.26% تغير السعر (7 أيام) -43.77%

معلومات سوق Machine Delusions (MDEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: