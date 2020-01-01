توكنوميكس Machine Delusions (MDEL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Machine Delusions (MDEL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Machine Delusions (MDEL) The project is an AI-powered creative platform with various features: Key Features AI-generated art: Six image style models for generating unique artwork. Animation section: Looping video generation based on image references. HTML playground: Interactive HTML editing and downloading. NFT marketplace: Minting and trading community-created digital assets. Generative 3D models: Experimental feature (in development). About Project Founder: Fillip Isgro Fillip Isgro is a multifaceted creative entrepreneur and AI artist from Toronto, Canada. With 12+ years of design and freelance experience, he excels in diverse fields: Key Expertise Graphic Design Digital Art Animation Music Production Augmented Reality Machine Learning Development Professional Profile Creative Vision Fillip's innovative spirit and passion for AI-generated art drive his projects, aiming to inspire imagination and push boundaries. الموقع الرسمي: https://www.machinedelusions.com/ اشتر MDEL الآن!

توكنوميكس Machine Delusions (MDEL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Machine Delusions (MDEL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.93K $ 12.93K $ 12.93K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.93K $ 12.93K $ 12.93K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00142326 $ 0.00142326 $ 0.00142326 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Machine Delusions (MDEL)

توكنوميكس Machine Delusions (MDEL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Machine Delusions (MDEL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MDEL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MDEL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MDEL، استكشف السعر المباشر لتوكن MDEL!

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