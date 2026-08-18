سعر Lynex اليوم

السعر المباشر لمشروع Lynex (LYNX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LYNX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LYNX.

يحتل Lynex حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 51,955، مع عرض متداول قدره 110.02M LYNX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LYNX بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00128164 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.484584، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LYNX بمقدار -0.19% خلال الساعة الماضية و-2.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.15.

معلومات سوق Lynex (LYNX)

القيمة السوقية $ 51.96K$ 51.96K $ 51.96K الحجم (24 ساعة) $ 11.15$ 11.15 $ 11.15 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 215.98K$ 215.98K $ 215.98K إمداد دورة التداول 110.02M 110.02M 110.02M إجمالي العرض 457,646,113.3634021 457,646,113.3634021 457,646,113.3634021

القيمة السوقية الحالية لـ Lynex هي $ 51.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.15. العرض المتداول لـ LYNX يبلغ 110.02M، مع إجمالي عرض 457646113.3634021. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 215.98K.