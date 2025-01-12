سعر LUV (LUV)
سعر LUV (LUV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.55K. يتم تحديث سعر LUV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LUV الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 586.16
- تغيير سعر LUV خلال اليوم هو -3.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 927.81M
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خلال اليوم، كان سعر LUV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LUV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LUV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LUV مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.34%
|30 يوم
|$ 0
|-28.35%
|60 يوم
|$ 0
|-42.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LUV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-3.34%
-18.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LUV aims to introduce a culture of positivity within the often-volatile cryptocurrency space by promoting love, empathy, and goodwill. The project aspires to build a strong community of individuals who believe in the value of positive energy as a tool for transformation, both within the crypto world and beyond. LUV employs the efficiency and low-cost transactions of Solana to facilitate seamless interactions between its users. The token is intended for a variety of use cases, including peer-to-peer transfers, tipping, and engagement incentives within crypto communities, with an overarching goal to spread love and goodwill across the internet.
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