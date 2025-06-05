سعر Lumora (LMR)
سعر Lumora (LMR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.92K. يتم تحديث سعر LMR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lumora الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Lumora خلال اليوم هو -1.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M
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خلال اليوم، كان سعر Lumora مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lumora مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lumora مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lumora مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.63%
|30 يوم
|$ 0
|-95.63%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lumora: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.63%
-17.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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