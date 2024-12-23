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سعر LumiWave (LWA) المباشر لليوم هو USD 0.02174124 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.76M . يتم تحديث سعر LWA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LumiWave الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 411.28K - تغيير سعر LumiWave خلال اليوم هو +0.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 770.08M

أداء سعر LumiWave (LWA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LumiWave مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LumiWave مقابل USD هو $ -0.0021882231 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LumiWave مقابل USD هو $ -0.0019191275 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LumiWave مقابل USD هو $ -0.001691331387351248 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.23% 30 يوم $ -0.0021882231 -10.06% 60 يوم $ -0.0019191275 -8.82% 90 يوم $ -0.001691331387351248 -7.21%

تحليل سعر LumiWave (LWA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LumiWave: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02106933$ 0.02106933 $ 0.02106933 24 ساعة مرتفع $ 0.02232134$ 0.02232134 $ 0.02232134 عالية طوال الوقت $ 0.778144$ 0.778144 $ 0.778144 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) +0.23% تغير السعر (7 أيام) -18.37%

معلومات سوق LumiWave (LWA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: