سعر LumiWave (LWA)
سعر LumiWave (LWA) المباشر لليوم هو USD 0.02174124. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.76M. يتم تحديث سعر LWA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LumiWave الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 411.28K
- تغيير سعر LumiWave خلال اليوم هو +0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 770.08M
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خلال اليوم، كان سعر LumiWave مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LumiWave مقابل USD هو $ -0.0021882231 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LumiWave مقابل USD هو $ -0.0019191275 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LumiWave مقابل USD هو $ -0.001691331387351248 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.23%
|30 يوم
|$ -0.0021882231
|-10.06%
|60 يوم
|$ -0.0019191275
|-8.82%
|90 يوم
|$ -0.001691331387351248
|-7.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LumiWave: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
+0.23%
-18.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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