سعر LUKSOAgent اليوم

السعر المباشر لمشروع LUKSOAgent (LUKSO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUKSO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LUKSO.

يحتل LUKSOAgent حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36,951، مع عرض متداول قدره 100.00B LUKSO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUKSO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LUKSO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-7.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق LUKSOAgent (LUKSO)

القيمة السوقية $ 36.95K$ 36.95K $ 36.95K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.95K$ 36.95K $ 36.95K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ LUKSOAgent هي $ 36.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LUKSO يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.95K.