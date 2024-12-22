سعر Lucha (LUCHA)
سعر Lucha (LUCHA) المباشر لليوم هو USD 0.02948984. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 364.66K. يتم تحديث سعر LUCHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lucha الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 857.51
- تغيير سعر Lucha خلال اليوم هو -2.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.37M
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خلال اليوم، كان سعر Lucha مقابل USD هو $ -0.00079432410520232 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lucha مقابل USD هو $ +0.0013244211 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lucha مقابل USD هو $ +0.0073814573 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lucha مقابل USD هو $ +0.006230793027375552 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00079432410520232
|-2.62%
|30 يوم
|$ +0.0013244211
|+4.49%
|60 يوم
|$ +0.0073814573
|+25.03%
|90 يوم
|$ +0.006230793027375552
|+26.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lucha: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-2.62%
-35.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Luchadores.io is an upcoming play to earn auto battler where you can fight it out against other players Lucha Libre style! Just like the Luchador NFTs themselves, the gameplay mechanics will be 100% onchain so these Luchas can battle for as long as the blockchain stands.
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