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سعر Lucha (LUCHA) المباشر لليوم هو USD 0.02948984 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 364.66K . يتم تحديث سعر LUCHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lucha الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 857.51 - تغيير سعر Lucha خلال اليوم هو -2.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.37M

أداء سعر Lucha (LUCHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lucha مقابل USD هو $ -0.00079432410520232 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lucha مقابل USD هو $ +0.0013244211 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lucha مقابل USD هو $ +0.0073814573 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lucha مقابل USD هو $ +0.006230793027375552 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00079432410520232 -2.62% 30 يوم $ +0.0013244211 +4.49% 60 يوم $ +0.0073814573 +25.03% 90 يوم $ +0.006230793027375552 +26.79%

تحليل سعر Lucha (LUCHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lucha: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02911993$ 0.02911993 $ 0.02911993 24 ساعة مرتفع $ 0.03098947$ 0.03098947 $ 0.03098947 عالية طوال الوقت $ 0.858782$ 0.858782 $ 0.858782 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -2.62% تغير السعر (7 أيام) -35.17%

معلومات سوق Lucha (LUCHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: