توكنوميكس LUCA (LUCA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LUCA (LUCA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LUCA (LUCA) ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network. الموقع الرسمي: https://www.atm.network/ الوثيقة البيضاء: https://www.atm.network/pdf/ATM%20White%20Paper.pdf اشتر LUCA الآن!

توكنوميكس LUCA (LUCA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LUCA (LUCA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.99M $ 3.99M $ 3.99M إجمالي العرض: $ 6.03M $ 6.03M $ 6.03M العرض المتداول: $ 5.47M $ 5.47M $ 5.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.40M $ 4.40M $ 4.40M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.47 $ 9.47 $ 9.47 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.065876 $ 0.065876 $ 0.065876 السعر الحالي: $ 0.728831 $ 0.728831 $ 0.728831 معرفة المزيد عن سعر LUCA (LUCA)

توكنوميكس LUCA (LUCA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LUCA (LUCA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LUCA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LUCA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LUCA، استكشف السعر المباشر لتوكن LUCA!

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