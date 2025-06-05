سعر lou (LOU)
سعر lou (LOU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 590.96K. يتم تحديث سعر LOU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق lou الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر lou خلال اليوم هو +0.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر lou مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر lou مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر lou مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر lou مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.63%
|30 يوم
|$ 0
|-22.92%
|60 يوم
|$ 0
|-50.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر lou: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.60%
+0.63%
-17.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
lou is a token about a dog wearing a hat. Popularized by the famous ‘Wif’ dog, it was created on pump.fun and launched fairly. lou has created a community full of support that gathered to push this project from the ground up. The coin joins the ranks of other top dog memes by having such a strong community pushing it daily. This is a meme coin like any other meme coin that will last the test of time.
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