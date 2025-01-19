سعر Lordy (LORDY)
سعر Lordy (LORDY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LORDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lordy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.25K
- تغيير سعر Lordy خلال اليوم هو -1.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lordy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lordy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lordy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lordy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.59%
|30 يوم
|$ 0
|-3.26%
|60 يوم
|$ 0
|+129.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lordy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.83%
-1.59%
-10.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BORD is an original memecoin project aimed at bringing more users to the Base chain with its fun, clever, and nostalgic memes. BORD has a strong community focus that strives to show old and new crypto enthusiasts the power of the based side, with the help of its rich lore and storytelling.
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