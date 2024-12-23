سعر LOOPY (LOOPY)
سعر LOOPY (LOOPY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.53M. يتم تحديث سعر LOOPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LOOPY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.80
- تغيير سعر LOOPY خلال اليوم هو +2.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00T
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خلال اليوم، كان سعر LOOPY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LOOPY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LOOPY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LOOPY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.92%
|30 يوم
|$ 0
|-46.14%
|60 يوم
|$ 0
|+24.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LOOPY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.98%
+2.92%
-37.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
- LOOPY - The latest meme cryptocurrency to hit the blockchain inspired by the adorable and gentle-hearted Loopy from the beloved "Pororo the Little Penguin" series. Loopy, known for her distinctive pink hue and her role as the voice of reason amongst her friends, now embarks on a new adventure in the digital world as the face of LoopyCoin. Directly inspired by Loopy, the pink North American beaver with a penchant for cooking and a heart full of dreams. Loopy's journey from a friend in "We're Friends!" to starring in "Loopy, the Cooking Princess" reflects the growth and evolution we envision for LoopyCoin.
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