سعر LOOK اليوم

السعر المباشر لمشروع LOOK (LOOK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LOOK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LOOK.

يحتل LOOK حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 332,890، مع عرض متداول قدره 922.37M LOOK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LOOK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.130722، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LOOK بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و+29.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.07K.

معلومات سوق LOOK (LOOK)

القيمة السوقية $ 332.89K$ 332.89K $ 332.89K الحجم (24 ساعة) $ 1.07K$ 1.07K $ 1.07K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 332.89K$ 332.89K $ 332.89K إمداد دورة التداول 922.37M 922.37M 922.37M إجمالي العرض 922,370,676.7251267 922,370,676.7251267 922,370,676.7251267

القيمة السوقية الحالية لـ LOOK هي $ 332.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.07K. العرض المتداول لـ LOOK يبلغ 922.37M، مع إجمالي عرض 922370676.7251267. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 332.89K.