سعر Lode اليوم

السعر المباشر لمشروع Lode (LODE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LODE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LODE.

يحتل Lode حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,237، مع عرض متداول قدره 44.00M LODE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LODE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0277987، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LODE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 917.72.

معلومات سوق Lode (LODE)

القيمة السوقية $ 34.24K$ 34.24K $ 34.24K الحجم (24 ساعة) $ 917.72$ 917.72 $ 917.72 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 77.81K$ 77.81K $ 77.81K إمداد دورة التداول 44.00M 44.00M 44.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lode هي $ 34.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 917.72. العرض المتداول لـ LODE يبلغ 44.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 77.81K.