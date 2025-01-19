سعر LOBSTER ($LOBSTER)
سعر LOBSTER ($LOBSTER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $LOBSTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LOBSTER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 789.62
- تغيير سعر LOBSTER خلال اليوم هو -8.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LOBSTER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LOBSTER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LOBSTER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LOBSTER مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.93%
|30 يوم
|$ 0
|-70.69%
|60 يوم
|$ 0
|+13.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LOBSTER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.75%
-8.93%
-7.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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