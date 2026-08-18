سعر Lobstar اليوم

السعر المباشر لمشروع Lobstar (LOBSTAR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LOBSTAR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LOBSTAR.

يحتل Lobstar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 91,769، مع عرض متداول قدره 999.69M LOBSTAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LOBSTAR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01025885، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LOBSTAR بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+1.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Lobstar (LOBSTAR)

القيمة السوقية $ 91.77K$ 91.77K $ 91.77K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 91.77K$ 91.77K $ 91.77K إمداد دورة التداول 999.69M 999.69M 999.69M إجمالي العرض 999,689,258.263425 999,689,258.263425 999,689,258.263425

القيمة السوقية الحالية لـ Lobstar هي $ 91.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LOBSTAR يبلغ 999.69M، مع إجمالي عرض 999689258.263425. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 91.77K.