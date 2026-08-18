سعر Lnfi Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Lnfi Network (LN) اليوم هو $ 0.0024677، مع تغير بنسبة 16.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LN الحالي إلى USD هو $ 0.0024677 لكل LN.

يحتل Lnfi Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 231,065، مع عرض متداول قدره 93.64M LN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LN بين $ 0.00179865 (أدنى) و$ 0.00295979 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.056908، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00179865.

على المدى القصير، تحرك LN بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-54.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 20.90K.

معلومات سوق Lnfi Network (LN)

القيمة السوقية $ 231.07K$ 231.07K $ 231.07K الحجم (24 ساعة) $ 20.90K$ 20.90K $ 20.90K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M إمداد دورة التداول 93.64M 93.64M 93.64M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Lnfi Network هي $ 231.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 20.90K. العرض المتداول لـ LN يبلغ 93.64M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.47M.